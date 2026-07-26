颱風紅霞｜長沙灣塌巨型棚架壓鄰廈 警實施特別交通安排封行人路

颱風「紅霞」襲港，昨日（25日）長沙灣道750號一大廈地盤發生塌棚架意外，一幅巨型棚架被強風吹塌，跌落相鄰的香港紗廠工業大廈天台。警方今日（26日）表示上址需實施特別交通安排，提醒駕駛人士及途人注意封路安排。

行車線：

＊長沙灣道東行只能左轉大南西街

＊昌華街南行只能左轉長沙灣道

＊長沙灣道西行只能左轉興華街

行人路：

＊長沙灣道(興華街至大南西街)全封

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長沙灣道(興華街至大南西街)的行人路全封。

警方表示上址需實施特別交通安排，提醒駕駛人士及途人注意封路安排。

另外，運輸署亦指因危險棚架，長沙灣道(來回方向)介乎大南西街與興華街之間的全線仍然封閉。

以下受影響巴士路線須改道行駛：

九巴：2A, 2B, 2F, 2X, 6, 6D, 30X, 31B, 35A, 36B, 37, 42, 42A, 43C, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 98C, 98E, 98S, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 270D, 272E, 286C, 286D, 286P, 286X, 293S, 296P, 298X

城巴：102, 171, 79X, 795X, 904, 905, 970X, A20, A23, E21, E21A, E21B, E21D

過海隧巴：102, 102P, 171, 171A, 171P, 904, 905, 936