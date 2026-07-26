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颱風紅霞｜長沙灣塌巨型棚架壓鄰廈 警實施特別交通安排封行人路

突發
更新時間：16:41 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:41 2026-07-26 HKT

颱風「紅霞」襲港，昨日（25日）長沙灣道750號一大廈地盤發生塌棚架意外，一幅巨型棚架被強風吹塌，跌落相鄰的香港紗廠工業大廈天台。警方今日（26日）表示上址需實施特別交通安排，提醒駕駛人士及途人注意封路安排。

行車線：
＊長沙灣道東行只能左轉大南西街
＊昌華街南行只能左轉長沙灣道
＊長沙灣道西行只能左轉興華街

行人路：
＊長沙灣道(興華街至大南西街)全封

相關新聞 : 颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 吹落相鄰工廈天台幸無人傷

長沙灣道(興華街至大南西街)的行人路全封。
長沙灣道(興華街至大南西街)的行人路全封。
警方表示上址需實施特別交通安排，提醒駕駛人士及途人注意封路安排。
警方表示上址需實施特別交通安排，提醒駕駛人士及途人注意封路安排。

另外，運輸署亦指因危險棚架，長沙灣道(來回方向)介乎大南西街與興華街之間的全線仍然封閉。

以下受影響巴士路線須改道行駛：

九巴：2A, 2B, 2F, 2X, 6, 6D, 30X, 31B, 35A, 36B, 37, 42, 42A, 43C, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 98C, 98E, 98S, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 270D, 272E, 286C, 286D, 286P, 286X, 293S, 296P, 298X
城巴：102, 171, 79X, 795X, 904, 905, 970X, A20, A23, E21, E21A, E21B, E21D

過海隧巴：102, 102P, 171, 171A, 171P, 904, 905, 936

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