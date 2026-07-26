颱風紅霞｜風暴期間9名男女受傷 共116宗塌樹報告 228人入住臨時庇護中心
更新時間：09:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：01:59 2026-07-26 HKT
發佈時間：01:59 2026-07-26 HKT
香港天文台今日（26日）上午7時10分改發八號西南烈風或暴風信號，取代九號烈風或暴風風力增強信號。醫院管理局表示，截至上午8時，9名市民（5男4女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
截至上午8時，政府1823電話中心及消防處分別收到21宗及95宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。至目前為止，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有228人入住。
此外，「紅霞」襲港期間，民安隊已調派水災搶救隊到北區、大澳及鯉魚門執勤，協助有需要的市民，並加強岸邊巡邏，勸籲市民遠離岸邊，免生危險。
最Hit
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
2026-07-25 06:00 HKT
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
2026-07-25 09:00 HKT