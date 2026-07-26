颱風紅霞｜風暴期間18名男女受傷 共188宗塌樹報告 235人入住臨時庇護中心　

颱風「紅霞」襲港，9號烈風或暴風風力增強信號一度維持6小時，天文台於今日（26日）早上7時10分，改發8號西南烈風或暴風信號。8號風球下，醫院管理局表示，截至早上10時，18名市民（7男11女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

截至早上10時，政府1823電話中心及消防處分別收到35宗及153宗塌樹報告，渠務署則收到1宗水浸報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有235人入住。

此外，「紅霞」襲港期間，民安隊調派水災搶救隊到北區、大澳及鯉魚門執勤，協助有需要的市民。人員亦加強岸邊巡邏，勸籲市民遠離岸邊，免生危險。