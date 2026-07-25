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秀茂坪邨女子疑情困燒屋輕生 全身燒傷昏迷送院 200居民颱風下疏散

突發
更新時間：21:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-25 HKT

今日（7月25日）晚上7時許，秀茂坪邨秀雅樓高層一單位發生火警。消防接報趕至，動用一喉及一煙帽隊灌救，未幾將火救熄。事件中一名51歲姓蔡女子全身燒傷，昏迷被送伊利沙伯醫院救治。

火警期間，大約有200名居民疏散至樓下暫避，雖然颱風紅霞逐漸迫近，三號強風信號懸掛，幸事發時未見明顯風雨，居民疏散有序。火警被救熄後，居民陸續返回單位。

抓了解，蔡女男朋友的家人向警方報案，指蔡女在單位企圖自殺，消防破門入內將她救出，當時她吸入濃煙並全身燒傷。消防在單位內發現助燃劑，遂相信起火原因有可疑，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。消息指，蔡女有情緒病紀錄，近日因感情問題不開心。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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