秀茂坪邨單位起火 女子面部燒傷送院 居民颱風天下疏散

秀茂坪邨秀雅樓高層一單位，今日（7月25日）晚上近8時發生火警。消防接報趕至，動用一喉及一煙帽隊灌救，未幾將火救熄。事件中一名女子面部燒傷，獲救時仍有意識，被送伊利沙伯醫院救治。目前起火原因仍在調查，現場消息指涉事單位較早時有人打算企圖自殺，其家屬報案求助。

火警期間大批居民疏散至樓下暫避，雖然颱風紅霞逐漸迫近，三號強風信號懸掛，幸事發時未見明顯風雨，居民疏散有序。火警被救熄後，居民陸續返回單位。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service