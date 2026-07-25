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不滿被撞起衝突 中年漢大鬧青衣城擸利鋸追斬男途人

突發
更新時間：20:10 2026-07-25 HKT
發佈時間：20:10 2026-07-25 HKT

青衣發生驚險事件。今日（25日）下午3時許，警方接獲報案，指一名中年男子手持利鋸在青衣城內奔跑，其間一度尾隨一名男子，未知動機。警員接報到場調查，未見涉事的持鋸男子，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

根據網民上載的相片所見，手持利鋸的中年漢身穿淺藍色上衣及黑色長褲，不斷在青衣城內大吵大鬧。有目擊事件經過的網民指，該名藍衫中年漢於青衣城內被一名男子撞倒，其後情緒激動揮袋施襲。

男途人雖起飛腳還擊，惟中年漢突然從袋中取出利鋸，「個男人（中年漢）喺個袋攞把鋸出嚟追住個阿叔嚟斬，個阿叔跑得快，然後個男人追唔到就好冷靜地行返去拎返自己個袋」。另外，有網民指中年漢將利鋸放入袋後非常冷靜，之後更乘搭港鐵離開。

中年漢取出利鋸並追住另一名男子破口大罵。Threads@sheung.yuet圖片
中年漢取出利鋸並追住另一名男子破口大罵。[email protected]圖片
手持利鋸的中年漢在青衣城內大吵大鬧。Threads@sheung.yuet圖片
手持利鋸的中年漢在青衣城內大吵大鬧。[email protected]圖片
有網民目擊事件的發生經過。
有網民目擊事件的發生經過。

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