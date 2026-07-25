警方全新愛護動物宣傳車啟動 周一鳴：將動保種子深植小朋友心中

警務處「動物守護‧社區大使」計劃（AWP），今日（7月25日）在尖沙咀K11購物藝術館，舉行「護動傳承‧愛寵號啟程」啟動儀式暨「寵愛閣」嘉許禮，警務處處長周一鳴亦有份出席。儀式上，警方一輛全新教育宣傳車正式啟動，準備於這個暑假走遍全港，將愛護動物的種子在每一個社區散播。

近年，香港社會越來越接受「人寵共融」的多元觀點，很多寵物已經成為家中不可或缺的一份子。可是溫暖背後，社會上仍然偶爾發生涉及動物的不幸事件，牽動著每一位市民的心靈。警務處處長周一鳴先生在致辭中特別提到「守護動物，尊重生命」的教育及信息傳播的重要性，特別需要教導市民愛護動物，以及將保護動物的種子深深種在小朋友的心中。

正是一份愛心，讓活動當日一眾「寵愛閣」學校代表格外閃亮。處長親自向來自六大總區的11間傑出學校頒發嘉許狀，表揚他們在校園內默默耕耘的護動故事。有學校讓學生輪值當「愛心飼養員」，細心記錄寵物健康；有學校打造了飼養逾80種兩棲及爬蟲類動物的「亞馬遜生物教室」，讓孩子近距離認識生命的奇妙；還有幼稚園透過「小小飼養員」機制，讓孩子從小就開始學習尊重生命。學校一點一滴的用心，正是最真實、最貼地的生命教育。

處長聯同香港賽馬會慈善事務部主管(教育;青年)應鳳秀女士，一同將象徵匯聚大家力量的拼圖鎖匙插入啟動裝置，正式啟動「愛寵號」。

啟動儀式過後，「愛寵號」及現場攤位隨即開放，吸引了大批好奇的小朋友，透過遊戲學習愛護動物相關知識，並與現場小動物近距離接觸，氣氛非常熱鬧。有小朋友好奇地圍著攤位，目不轉睛地盯著攤位上的小生命，不僅感嘆「原來蜥蜴都可以咁鎮定」，現場洋溢著歡樂氣氛

暑假期間，「愛寵號」將馬不停蹄走訪香港九個地區。車上設有多個互動小遊戲，讓參加者從遊戲中學習和愛護動物相關的知識。

「愛寵號」將會走訪全港各地與公眾見面。