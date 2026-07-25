販毒集團租啟德中環兩單位做毒品倉 聘性感外籍女酒吧派貨 3骨幹遭警方拘捕

東九龍總區反三合會行動組昨日（24日）堵破一個活躍於九龍及港島區的販毒集團，拘捕3名骨幹成員，包括兩名外籍女子及一名有黑幫背景的本地男子，年齡介乎34至42歲並在兩個位於啟德及中環的私人住宅單位，檢獲大量毒品包括7.2公斤可卡因、0.5公斤氯胺酮及冰毒，及大量包裝工具，市值逾520萬元。其後人員亦在該啟德住宅單位內搜獲110萬元現金，名貴手錶手袋等，相信為販毒集團的犯罪得益。

東九龍總區反三合會行動組總督察文卓禧指，販毒集團主要物色偏遠地區新落成的大型私人住宅單位作毒品儲存倉，利用入住人數不多，保安相對嚴密的特點，企圖逃避執法人員追查 。另一方面，集團會在娛樂場所及酒吧林立的地區租用單位作毒品分銷中心，並僱用打扮性感的外籍女子在娛樂場所做毒品銷售員，以便容易分銷毒品到市場，提升犯毒利潤。

警方指，人員在中環一個舊式私人住宅單位外截獲一名外籍女子，檢獲約340克可卡因、約70克冰毒、28粒迷幻藥丸及毒郵票。人員隨即進入該單位作搜查，再拘捕另一名外籍女子，檢獲約105克冰毒、可卡因以及氯胺酮。同一時間，探員在該住宅大廈附近拘捕一名34歲本地男子，並於其私家車上檢獲少量懷疑氯胺酮。

探員其後押解疑犯前往啟德一個約330尺的私人住宅單位進行突擊搜查，起出不同種類的毒品，包括5公斤可卡因、2公斤液態可卡因、已分成細包裝的冰毒、氯胺酮及迷幻藥丸，以及搜獲110萬元現金，名貴手錶手袋等，相信為販毒集團的犯罪得益。

警方相信今次行動已成功瓦解一個活躍於九龍及港島的販毒集團。行動中，人員以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕共1男2女，其中2名外籍女子分別是41及42歲，持香港身份證及護照入境，報稱無業及從商，而被捕的34歲本地男子則報稱無業。他們將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下周一（27日）在觀塘裁判法院提堂。

據了解，被捕的外籍女子中，其中一人是哥倫比亞籍，另一人則是巴西籍持美國護照入境，她們與被捕男子為拍檔關係。

