20歲男子網上揚言放炸彈 帶自動步槍入迪士尼樂園被捕

本港發生炸彈恐嚇恐，20歲男子日前在社交媒體揚言會將一個炸彈放置在香港某處，另一貼文更詢問可否帶備全自動步槍進入迪士尼樂園，引起警方極度關注，深入調查，該男子涉嫌「炸彈嚇詐」被捕。

被捕人在社交平台的出位言論。

被捕男子姓許（20歲），據了解，本周四（23日）晚，警方接獲報案，指許於社交媒體聲稱會將一個炸彈放置在香港某處，另一貼文則詢問可否帶備全自動步槍進入迪士尼樂園。

被捕人在社交平台的出位言論。

經調查後，警方昨（24日）日在九龍城區以涉嫌「炸彈嚇詐」拘捕許，其間在其住處未有發現任何火藥、爆炸品或政治標語，同時警方亦於香港迪士尼樂園加強巡邏，未有任何可疑發現。案件交由大嶼山警區值日隊第三隊接手跟進。

被捕男子曾詢問可否帶備全自動步槍進入迪士尼樂園。資料圖片

警方提醒市民，根據香港法例第245章《公安條例》第28條，任何人虛報炸彈，一經定罪最高可被判處五年監禁。