Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防破明德邨停車場鬼油站 揭客貨車藏逾千公升汽油 一度滲漏極危險

突發
更新時間：21:12 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:12 2026-07-24 HKT

消防處今日（7月24日）接獲市民舉報，指將軍澳明德邨停車場傳出濃烈燃油氣味。消防人員迅速趕赴現場，發現一輛無人看管的客貨車，車上載有約 1,080 公升懷疑汽油，並配備電子流量錶、油泵、油喉等灌錄工具。消防處初步有理由懷疑，該車輛已被用作非法燃油轉注用途。

現場燃油滲漏 威脅稠密社區安全

消防處指出，在調查期間，該客貨車車廂內一度出現燃油滲漏，情況非常危險。不法分子在人煙稠密的公共屋邨停車場記存大量汽油，加上現場持續洩漏，一旦引發火警或爆炸，將對附近居民及停車場使用者的生命安全構成嚴重威脅。消防處對於此等漠視公眾安全、極度自私的非法燃油轉注活動，予以最嚴厲的譴責。

因應事件，消防處已即時採取三大行動，包括安全處理燃油洩漏，防止危險擴大；聯同相關執法部門全力追查涉案人士，秉持「零容忍」態度嚴厲執法，絕不姑息；與西貢區防火委員會、屋邨物業管理公司、房屋署以及警務處緊密合作，凝聚地區力量，強化情報交流，加強監察懷疑非法燃油轉注活動。

「全民監察」發揮關鍵作用

消防處強調，今次能夠及時化解危機，全賴市民的警覺性與責任感，主動及時向當局舉報。社區安全有賴社會各界一同把關，市民及物業管理人員如發現任何懷疑非法加油活動，可透過24小時「油擊」舉報熱線（5577 9666），或火警危險電子投訴平台的「『油擊』舉報眼」，即時上載照片及影片以提供精準情報。

消防處與各持份者緊密合作，凝聚地區力量，強化情報交流。消防處FB
消防處與各持份者緊密合作，凝聚地區力量，強化情報交流。消防處FB

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
01:20
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
突發
6小時前
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
影視圈
7小時前
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
00:40
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
影視圈
10小時前
受颱風「紅霞」影響，26日廣東鐵路或全線停運。香港天文台
00:57
颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運
即時中國
5小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
10小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
3小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
2026-07-23 16:57 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
01:05
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
11小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
5小時前