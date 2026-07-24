消防破明德邨停車場鬼油站 揭客貨車藏逾千公升汽油 一度滲漏極危險

消防處今日（7月24日）接獲市民舉報，指將軍澳明德邨停車場傳出濃烈燃油氣味。消防人員迅速趕赴現場，發現一輛無人看管的客貨車，車上載有約 1,080 公升懷疑汽油，並配備電子流量錶、油泵、油喉等灌錄工具。消防處初步有理由懷疑，該車輛已被用作非法燃油轉注用途。

現場燃油滲漏 威脅稠密社區安全

消防處指出，在調查期間，該客貨車車廂內一度出現燃油滲漏，情況非常危險。不法分子在人煙稠密的公共屋邨停車場記存大量汽油，加上現場持續洩漏，一旦引發火警或爆炸，將對附近居民及停車場使用者的生命安全構成嚴重威脅。消防處對於此等漠視公眾安全、極度自私的非法燃油轉注活動，予以最嚴厲的譴責。

因應事件，消防處已即時採取三大行動，包括安全處理燃油洩漏，防止危險擴大；聯同相關執法部門全力追查涉案人士，秉持「零容忍」態度嚴厲執法，絕不姑息；與西貢區防火委員會、屋邨物業管理公司、房屋署以及警務處緊密合作，凝聚地區力量，強化情報交流，加強監察懷疑非法燃油轉注活動。

「全民監察」發揮關鍵作用

消防處強調，今次能夠及時化解危機，全賴市民的警覺性與責任感，主動及時向當局舉報。社區安全有賴社會各界一同把關，市民及物業管理人員如發現任何懷疑非法加油活動，可透過24小時「油擊」舉報熱線（5577 9666），或火警危險電子投訴平台的「『油擊』舉報眼」，即時上載照片及影片以提供精準情報。

消防處與各持份者緊密合作，凝聚地區力量，強化情報交流。消防處FB