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牛頭角及荃灣站連現猴蹤 漁護署持續監察 強調一直多管齊下管理

突發
更新時間：19:48 2026-07-24 HKT
發佈時間：19:48 2026-07-24 HKT

牛頭角及荃灣站，昨今兩日（7月23及24日）先後有猴子闖入，一度影響港鐵服務。漁護署表示，兩隻猴子均已經捕獲，如獸醫評估適合，將安排絕育後野放。署方又指出，會繼續監察相關地點，如有需要會作跟進，並強調一直多管齊下管理猴群。

漁護署表示，今早接獲港鐵及警方轉介，指荃灣站有猴子出沒，人員到場後發現一隻長約45厘米的成年雄性獼猴，遂以捕獸網將其捕獲。另外，昨早接獲港鐵及警方報告，指有猴子先後在九龍灣站及牛頭角站出沒，署方隨即派員到場，惟人員抵達前猴子已離開。同日下午，署方接獲警方轉介，指牛頭角站附近屋苑有一隻長約60厘米的成年雄性獼猴出沒，署方人員到場用捕猴器將其捕獲。

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漁護署初步相信，兩隻猴子均是由鄰近郊野進入市區，牠們已被送往動物管理中心作觀察，如經獸醫評估後確認適宜野放，會為牠們絕育後於合適郊野公園野放。署方指出，會繼續監察相關地點猴子出沒情況，如有需要會適當跟進。

署方強調，一直多管齊下管理猴子，包括處理猴子滋擾、替猴子絕育以控制其數量、定期監察猴子數量，以及教育公眾切勿餵飼野生動物。署方提醒市民當遇上猴子時，應保持冷靜，切勿餵飼猴子；切勿向猴子拋擲食物或物件；切勿直視猴子，對猴子來說，四目交投是一種挑釁行為；切勿發出過大聲響使猴子感到慌張失措；以及切勿走近或接觸猴子，應與牠們保持距離。

如市民曾接觸猴子或其排泄物，請立即用梘液和清水徹底洗手。如被猴子咬傷或抓傷，應盡快清洗傷口並立即求醫。市民如受猴子滋擾，可致電1823通知漁護署跟進。如情況緊急，應立刻致電999報警求助。

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