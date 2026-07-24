猜猜我是誰│警破10宗騙案拘7男女 最細15歲學生 涉款70萬

「猜猜我是誰」詐騙案滅之不盡！九龍城警區過去兩月接獲多宗墮「保釋金」騙案，經調查後成功偵破10宗電話騙案，拘捕7男女涉「串謀欺詐」罪，其中最細被捕人年僅15歲，負責收取騙款。由於暑假將至，警方呼籲年輕人搵暑期工或兼職時，必須提高警覺，切勿為「搵快錢」而接受委託，代收來歷不明的現金或財物。

九龍城警區情報組督察陳詠儀現向傳媒簡報案情。黃文威攝

九龍城警區情報組主管偵緝督察陳詠儀講述案情時表示，今年6月至7月期間，九龍城警區接獲多名市民報案，指有騙徒致電受害人，假冒其親屬，聲稱自己「俾警察拉咗，急需保釋金」，要求受害人帶同現金去指定地點交收。由於騙徒的聲線有時與受害人的親屬好相似，受害人一時心急、不虞有詐，就按指示交出款項，事後同家人聯絡才發現受騙。

九龍城警區經深入調查後，發現騙徒傾向相約受害人在九龍塘一帶比較幽靜的街道進行交收。於是警方主動出擊，加強該區反罪惡巡邏，並翻查大量閉路電視，特別是警方「銳眼計劃」下安裝的防罪鏡頭。

最終警方在6月至7月期間，成功偵破10宗同類案件，並以 「串謀欺詐」罪，拘捕6男1女，年齡介乎15至45歲。被捕人士包括2名本地人、1名持雙程證，以及4名持外國護照的旅客。大部分被捕人士已經被落案起訴，警方會繼續全力追查其他涉案人士。

10宗案件中，受害人全部均為長者，年齡介乎61至 89歲。他們損失金額由2萬至14萬港元不等，總損失高達 70萬港元。而警方在其中4宗案件中，成功在其交收時當場擒獲疑犯，起回一共29萬的騙款。

警方作出嚴正呼籲，被捕人士當中最年輕的只有 15歲，報稱學生，在案中負責收取騙款。現時正值暑假，年輕人搵暑期工或兼職時，必須提高警覺。切勿為了「搵快錢」而接受委託，代收來歷不明的現金或財物，不法分子甚至乎會訛稱未成年人士並無法律刑責。 所以父母同師長要多加留意年輕人的求職情況，教導他們辨識可疑招攬，以免年輕人被不法分子利用，誤墮法網。警方重申，「串謀欺詐」係嚴重罪行，根據《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可被判處監禁 14年，市民切勿以身試法。

另外，「猜猜我是誰」騙案往往係利用長者關心家人的心理。警方呼籲市民，要多留意身邊長者，多溝通。如果發現他們神色慌張、迴避問題，或者突然要求提取大量現金，就要即刻介入了解。同時，警方亦呼籲銀行業界，如見到長者要求一次過提取大量現金，請職員「多口問句」，詳細查問他們提款目的，把好最後一關。

市民如果收到一啲可疑的來電，請保持冷靜，先掛斷電話向家人求證，或者即刻致電警方 18222「防騙易」熱線以及報警求助。