六旬保安誤信FB假廣告 買特價自助餐反被騙80萬元
更新時間：16:12 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:12 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:12 2026-07-24 HKT
警方今日（7月24日）在防騙專頁「守網者」表示，過去一星期（7月17至23日）共接獲超過170宗網上購物騙案，損失金額超過1200萬港元。其中，一名60多歲男保安誤信Facebook假廣告，以為可以用優惠價買到自助餐券，最終被騙走近80萬元。
警方表示，該名從事保安工作的本地六旬男子，近日瀏覽Facebook時，誤信一則冒充知名網購平台klook的假廣告，聲稱可用優惠價訂購酒店自助餐券。受害人按下廣告，隨即被轉至騙徒WhatsApp。受害人表示打算購買兩人份自助餐，騙徒要求受害人將數百港元自助餐費用，轉賬至不明個人支付寶戶口。
其後，騙徒聲稱受害人預訂日子已滿額，將會退款，但要求受害人將約1萬港元轉賬至不明個人轉數快戶，以作「驗證」；其後騙徒以驗證失敗為由，再要求人轉賬不明個人銀行戶口繼續「驗證」，又訛稱會稍後會退款，並一步一步引導受害人提高轉賬限額。最後騙徒失聯，受害人與家人商討方知受騙，損失近80萬港元，遂報警求助。
警方呼籲市民網購前，先查證網購平台或商戶真偽，切勿轉賬至不明個人戶口。假如以退款為理由要求要求轉賬，應「停一停，諗一諗」。市民如有懷疑，可透過「防騙視伏器」網頁、「防騙視伏APP」或「防騙易熱線18222」，協助評估風險。
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