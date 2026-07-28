入境處服務升級申領身份證貼心又放心 總入境事務主任分享工作點滴 關愛元素滿足市民需要

香港身份證不單是法定身份證明文件，更見證了香港的發展和每位市民的成長。入境處總入境事務主任（人事登記）行動郭銨淇日前接受《星島》訪問，分享處理身份證申請的工作點滴，以及處方近年推行的各項關愛服務與科技創新，「身份證是香港市民最貼身的證件，希望大家能夠從每一項服務細節中，感受到入境處對市民需要的用心回應。

郭銨淇目前主要負責統籌將軍澳總部及港島兩間人事登記辦事處的整體運作，監督申領身份證及其他相關的業務。回顧身份證的發展歷程，她認為處方早於千禧年代將晶片技術引入到身份證上，將電腦身份證升級為智能身份證，並配合「e-道」簡化市民的出入境流程，具有劃時代意義，而現時市民持有的智能身份證，除了晶片及防偽技術的提升，亦加入關愛元素，例如為視障人士的身份證加入凸字，方便其日常使用。

郭銨淇續指，在提供身份證申領服務方面，入境處同樣加入各項關愛元素以滿足長者、小朋友、殘疾人士等有特別需要的申請人，例如在全港各個人事登記辦事處設有多種「暢通易達」設施、早前換證計劃設立外展隊到安老院舍協助行動不便的長者進行換證程序等。另外，拍攝身份證相片方面，場地採用可以升降的座椅，配合行動不便或體型較小的申請人；為小朋友拍照時，人員會利用趣味小物件引導他們注視鏡頭。針對因身體狀況難以使用固定設備的申請人，人員亦會彈性改用手持式相機配合反光板，靈活調整拍攝角度光線，力求拍攝出既合乎規格、同時令申請人滿意的照片。

郭銨淇憶述，曾有一位行動不便、需要隨身攜帶供氧設備的婆婆前來辦理身份證，經了解後得知對方因長年病重住院，一直只持有「豁免登記證明書」，出院後一直希望領取屬於自己的身份證。過程中婆婆因病患影響頸部無法伸直，拍不出滿意的證件照而感到失落，為遂其所願，人員耐心配合，最終拍到一張令她滿意的照片。當拿到申請身份證收據時，婆婆激動落淚，直言從沒想過自己可以走出醫院親自辦證，令郭重新體會到這份工作承載的意義，「對一般市民而言，辦理身份證可能是『例行公事』，不曾想到會有長者因成功申請身份證而感觸落淚，也令這份工作變得更具意義。」

總入境事務主任（人事登記）行動1郭銨淇透露，會繼續研究擴展「申請個人證件服務站」的服務範圍，務求令更多市民受惠。

除了在日常辦證服務中增添關愛元素，面對各種突發情況導致辦證需求急增，入境處亦會彈性處理，展現高度應變能力。郭銨淇提到，早前發生的宏福苑大火，不少災民因此失去了身份證、出生證明等重要文件，處方深明他們急切需要領回相關文件以處理災後的各項事宜，因此翌日立即調配人手為災民安排補領身份證，於48小時內印備好證件送往他們身處的庇護中心，「我們的工作扣緊民生，始終站在市民角度出發，用同理心了解他們的需要，以最快速度提供協助。」

為提升服務質素，入境處2024年底將「申請個人證件服務站」的服務範圍擴展至身份證申請，合資格申請人無需預約，由核對身份、採集指模、拍攝照片、填寫以及簽署申請書均可以全程自助辦理，平均15分鐘內即可完成整個程序，今年3月更擴展服務範圍，讓18歲或以上合資格人士透過服務站提交因遺失身份證或因原有護照已遺失、損毀、殘破或無法使用的補領申請。郭銨淇透露，處方會繼續研究擴展個人證件服務站的服務範圍，包括調整合資格使用年齡，亦會積極研究服務站推展至其他分區辦事處，務求令更多市民受惠。

記者 麥鍵瀧

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