【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位

網絡今日（24日）熱傳一段影片，片中一名身穿白衣的大叔在街頭與一名的士司機大打出手，上演街頭「MMA」。然而事件並未隨警車趕到而平息，該名白衫漢反將矛頭指向警員瘋狂爆粗挑釁。片尾警車離去時，懷疑有警員直接開咪（車載揚聲器）以粗口回敬白衫漢，雙方上演「隔空粗口互轟」！影片引來網民瘋傳。消息稱，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，並即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。

據流傳的影片顯示，事發於葵涌麗祖路祖堯邨對開，兩名分別是的士司機及男乘客（白衫）發生爭執，其中白衫乘客多次挑釁的士司機，以身體碰撞司機多次，司機偶然回敬，兩人身體多次碰撞，其間白衫男不時大聲說「報警吖，報警吖」。

未幾，有警車接報趕至現場處理。該名白衫漢火氣未消，見到警員到場後不但沒有配合調查，反而站在路旁不斷大聲咆哮，更隔空向警員大噴粗口。原本現場警員顯得有些克制，但就在警車準備駛離現場期間，警車內的廣播喇叭（咪）突然傳出警員的粗口回應，「儍Ｘ，Ｘ你老母」連續兩次，直接隔空「回敬」該名白衫大叔。雙方在街頭隔空「粗口對轟」，火藥味濃烈。片段自此結束。

影片曝光後隨即瘋傳，網民對「警車開咪鬧人」的畫面議論紛紛。有網民笑言「白衫大叔固然惡，但估唔到警車都會開咪回敬，真係勢均力敵」；亦有網民質疑警員執法時的專業操守：「警員受過專業訓練，開咪用粗口鬧返轉頭，成何體統？」亦有網民指「真係想知呢個白衫大叔咩嘢來頭，打完個的士司機；警察嚟咗之後，仲可以鬧走埋成班警察」。

據了解，事件發生於今（24日)凌晨零時許，報案人居住在葵涌祖堯邨樓上單位，聽到樓下有人發生爭執及懷疑有人打交，於是報警。警方到場後，接觸了兩名事主，分別是38歲姓歐陽的士司機及61歲姓黃的士男乘客。

7月23日約晚上11時許，黃男從深水埗大南街，登上歐陽男的士，當到達葵涌麗祖路3號對開，黃男用一張500元港幣找付車費，惟他嫌的士司機找續時間太長，於是與的士司機發生爭執。警方到場調查後，現場沒有人受傷，黃男亦付清的士車費，案件暫時沒有可疑，列作糾紛案件。