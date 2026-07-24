Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位

突發
更新時間：15:17 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:25 2026-07-24 HKT

網絡今日（24日）熱傳一段影片，片中一名身穿白衣的大叔在街頭與一名的士司機大打出手，上演街頭「MMA」。然而事件並未隨警車趕到而平息，該名白衫漢反將矛頭指向警員瘋狂爆粗挑釁。片尾警車離去時，懷疑有警員直接開咪（車載揚聲器）以粗口回敬白衫漢，雙方上演「隔空粗口互轟」！影片引來網民瘋傳。消息稱，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，並即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。

據流傳的影片顯示，事發於葵涌麗祖路祖堯邨對開，兩名分別是的士司機及男乘客（白衫）發生爭執，其中白衫乘客多次挑釁的士司機，以身體碰撞司機多次，司機偶然回敬，兩人身體多次碰撞，其間白衫男不時大聲說「報警吖，報警吖」。

未幾，有警車接報趕至現場處理。該名白衫漢火氣未消，見到警員到場後不但沒有配合調查，反而站在路旁不斷大聲咆哮，更隔空向警員大噴粗口。原本現場警員顯得有些克制，但就在警車準備駛離現場期間，警車內的廣播喇叭（咪）突然傳出警員的粗口回應，「儍Ｘ，Ｘ你老母」連續兩次，直接隔空「回敬」該名白衫大叔。雙方在街頭隔空「粗口對轟」，火藥味濃烈。片段自此結束。

影片曝光後隨即瘋傳，網民對「警車開咪鬧人」的畫面議論紛紛。有網民笑言「白衫大叔固然惡，但估唔到警車都會開咪回敬，真係勢均力敵」；亦有網民質疑警員執法時的專業操守：「警員受過專業訓練，開咪用粗口鬧返轉頭，成何體統？」亦有網民指「真係想知呢個白衫大叔咩嘢來頭，打完個的士司機；警察嚟咗之後，仲可以鬧走埋成班警察」。

據了解，事件發生於今（24日)凌晨零時許，報案人居住在葵涌祖堯邨樓上單位，聽到樓下有人發生爭執及懷疑有人打交，於是報警。警方到場後，接觸了兩名事主，分別是38歲姓歐陽的士司機及61歲姓黃的士男乘客。

7月23日約晚上11時許，黃男從深水埗大南街，登上歐陽男的士，當到達葵涌麗祖路3號對開，黃男用一張500元港幣找付車費，惟他嫌的士司機找續時間太長，於是與的士司機發生爭執。警方到場調查後，現場沒有人受傷，黃男亦付清的士車費，案件暫時沒有可疑，列作糾紛案件。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
01:04
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
15小時前
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
熱帶氣旋紅霞‧持續更新︱晚上8時40分發出一號戒備信號 考慮周六改發更高信號
社會
3小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
22小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
5小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
22小時前
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
突發
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
2026-07-23 13:11 HKT
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
18小時前