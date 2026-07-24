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港鐵金鐘站扶手梯驚現「暗針」 女乘客手掌刺傷送院

突發
更新時間：01:34 2026-07-24 HKT
發佈時間：01:34 2026-07-24 HKT

港鐵金鐘站扶手梯驚現神秘「暗針」。周四（23日）下午，一名女乘客在站內乘搭扶手電梯時，手部突遭扶手帶上隱蔽的針狀尖銳物刺傷，被送往瑪麗醫院治理。港鐵事後已即時暫停涉事扶手電梯，並初步發現扶手帶有所破損，正就事件展開詳細調查。

事主網上發文 提乘客警惕

事發於今日下午約4時27分，警方接獲港鐵職員報案，指一名女子在金鐘站內近南港島綫5號月台附近乘搭扶手電梯時受傷。

事後網上流傳相關事發帖文，事主發文呼籲市民「小心扶手電梯」，並透露當時於下午4時07分左右，在金鐘站落東鐵綫最右手邊的一條扶手電梯時，「比（畀）支針拮到」。事主上載的現場照片顯示，扶手電梯的扶手帶上竟藏有一支極其短小、幾乎難以察覺的針狀物，事主更形容：「唔攞隻手頂住針後面，根本影相都唔會睇到支針……」

照片可見，事主的左手手掌近尾指位置遭輕微割傷，留有一道微小血痕。

港鐵指扶手帶破損 涉事電梯已暫停運作

港鐵回覆查詢時證實，今日下午4時許，一名乘客向金鐘站職員報告，懷疑在使用扶手電梯的扶手帶時弄傷手部。車站職員隨即報警並召喚救護員到場，同時暫停該條扶手電梯運作。

港鐵補充，經初步檢查後，發現該扶手電梯的扶手帶出現破損，將會安排進一步詳細檢查。

警方目前將事件列作意外調查處理。

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