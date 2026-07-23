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Save Lily｜Danny入住收容所後健康轉差 面有傷痕疑自殘 非常父母：健康已受毀滅性影響

突發
更新時間：23:27 2026-07-23 HKT
發佈時間：23:27 2026-07-23 HKT

被外界稱為「非常父母」的曾先生及關小姐今日（23日）向《星島頭條》交代Danny的最新情況，聲稱兒子接受院舍照顧後身體健康每況愈下，面部紅疹已變成較嚴重的濕疹，而且Danny的面部有指甲劃面的傷痕，反映對院舍照顧不滿或十分不適應，出現自殘的情況。

二人指Danny在6月初接受院舍照顧後體能明顯轉差，其間更發燒入院逾一周，面部紅疹已變成較嚴重的濕疹，「過去數次探視，我們都察覺Danny面部有指甲劃面的傷痕，反映Danny自殘，對院舍照顧不滿或十分不適應，長時間哭啼，不欲參與父親的適應性運動（Adapted physical activity），對父母感到陌生等。我們多次向社署反映無果」。

曾先生及關小姐又引用相關研究，認為6個月大之前被送入機構的嬰兒會遭受長期的發育遲緩，「我們的觀察跟研究結論一致，Danny的健康已受到毀滅性的影響」。他們指如Danny繼續交由受容所照顧，或會對其身心發展必定造成嚴重傷害，已向社署表達不滿。

曾先生及關小姐的幼兒Danny，早前亦由法庭頒令交社署看管。資料圖片
曾先生及關小姐的幼兒Danny，早前亦由法庭頒令交社署看管。資料圖片
非常父母早前到醫院探望Danny情況。資料圖片
非常父母早前到醫院探望Danny情況。資料圖片
「非常父母」早前到醫院探望Danny情況。資料圖片
「非常父母」早前到醫院探望Danny情況。資料圖片

 

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