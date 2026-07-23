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內地牙科在港設諮詢處｜警拘72歲本地男 涉非法從事牙科執業 據悉負責管理場所

突發
更新時間：22:12 2026-07-23 HKT
發佈時間：21:38 2026-07-23 HKT

香港牙醫學會發現有內地牙科連鎖店在港設諮詢處，並有職員使用口腔內窺鏡替顧客診斷，即場提供治療方案，認為事件涉嫌非法行醫及誤導。警方今日（7月23日）與衞生署聯合行動，到北角英皇道37號的「五園口腔」諮詢處搜查。至晚上 ，北角分區指揮官警司馬綺鈴交代案情，表示接到市民投訴及相關情報後，下午展開聯合行動，拘捕一名72歲本地男子，涉嫌「非法從事牙科執業」。

衞生署將依法檢控

警方在場檢獲一部疑似口腔內掃描儀、牙科椅及牙科工具。衞生署表示，會因應所蒐集的資料及證據，依法檢控相關人士。

消息指，被捕人負責管理場所，警方仍在追查相關場所是否有其他涉案人。翻查資料，「五園口腔」為內地牙科品牌，成立於2021年，在深圳龍崗區設有門診，提供種植牙、牙齒矯正、兒童齒科等口腔診療服務。

相關報道：內地牙科在港設諮詢處｜警搜北角「五園口腔」帶走一男 檢一箱證物及廣告牌

警方指調查仍在繼續，包括了解被捕男子背景，案件正由北角分區雜項調查隊與衛生署聯合跟進。根據《牙醫註冊條例》（第156章）訂明，只有註冊牙醫方可從事牙科執業，包括使用口腔內掃描儀取得另一人的數碼影像。任何人如非註冊牙醫而提供相關服務，即屬違法，最高可處監禁五年，若導致病人遭受人身傷害，則最高可處監禁7年。僱用無牌人士提供牙科服務的僱主亦屬犯罪，最高可處監禁3年。

衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田表示，衛生署與警方一直高度重視市民健康及公眾安全，並會繼續嚴格執行相關法例，打擊無牌執業牙科活動。署方提醒市民，切勿光顧任何無牌牙科診所，以免導致治療失誤、增加感染風險或造成其他健康危害；為保障個人健康，市民在選用牙科服務前，可瀏覽香港牙醫管理委員會於網上公佈的註冊牙醫名單，以確認服務提供者的專業資格。

香港牙醫學會感謝迅速執法

揭發事件的香港牙醫學會，對當局及警方是次專業、務實及快速的跨部門執法行動，致以由衷的感謝。事件曝光後，特區政府各部門迅速回應社會訴求，並於翌日火速展開聯合調查工作，展現出高效的行政執行力與嚴謹專業的執法態度。學會表示，政府各部門及時果斷的介入行動，有效堵塞了非法牙科服務帶來的公共衛生漏洞，及時遏止潛在的醫療安全風險，堅實守護了本港市民的健康權益，充分體現特區政府恪守民生為先、嚴格規管醫療市場、保障公共衛生安全的專業擔當與責任。 

未來，香港牙醫學會將持續與各政府相關部門保持緊密溝通，開展多方位、多形式的緊密合作，與政府同心協力，淨化本港牙科服務環境，讓市民可在安全、合法、規範的環境 下選擇專業牙科服務，進一步提升香港市民的口腔健康水平、身體素質及整體生活質素。 

 

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