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警喬裝乘客「放蛇」 由元朗到上水 截獲兩白牌車並票控司機

突發
更新時間：19:05 2026-07-23 HKT
發佈時間：19:05 2026-07-23 HKT

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（7月23日）在區內打擊「白牌車」。行動中，人員於元朗區喬裝乘客前往上水區，成功截獲兩輛涉案私家車。經調查後，兩名分別48及51歲本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，警方將會發出傳票票控他們上述罪行。上述兩輛私家車已被扣留調查及作進一步檢驗。

警方已扣留調查兩輛私家車，以作進一步檢驗。
警方已扣留調查兩輛私家車，以作進一步檢驗。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

警方已扣留調查兩輛私家車，以作進一步檢驗。
警方已扣留調查兩輛私家車，以作進一步檢驗。

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