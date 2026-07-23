內地牙科在港設諮詢處｜警搜北角「五園口腔」帶走一男 檢一箱證物及廣告牌

近年不少市民「北上」看牙，香港牙醫學會發現有內地牙科連鎖店在港設諮詢處，並有職員使用口腔內窺鏡替顧客診斷，即場提供治療方案，認為事件涉嫌非法行醫及誤導。《星島頭條》今日（23日）下午見到警方派員到英皇道的「五園口腔」進行調查，其間見到有警員用手機拍攝店舖環境及診療儀器。至傍晚時分，警員在店內帶走一名男子返回警署，並帶走一箱證物及一個廣告牌作詳細調查。

現場所見，「五園口腔」在北角的諮詢處大約有200呎，內有3至4張座椅、牙科治療椅、口腔內窺鏡、廣告牌及其他宣傳單張，其間牆上亦貼有一張價目表，清楚列明每一項療程的費用，其中「隱適美隱形矯正」為最貴的項目，價錢為2.8萬元至3.5萬元。

香港牙醫學會昨日（22日）在記者會上表示，發現有內地牙科連鎖店於香港鬧市設立諮詢處招攬生意，於是在今月初派出兩人擔任「神秘顧客」到訪兩個諮詢處，發現有職員身穿醫生袍自稱牙醫，並為病人作口腔內窺鏡檢查，惟該處所內未有張列其執業證書。

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牙醫學會質疑該店及部分內地牙科機構將牙科服務「商品化」，由病人決定治療方案，亦為求牟利提供過度治療，如為病人不必要地多植一隻牙，增加醫療風險及成本，另外又指有內地牙醫診所廣告涉誇大療程成效，內容卻不受兩地法規規管。

牙醫學會聯同多個本地業界團體及內地機構代表，就非本地牙科服務的宣傳發表聯合聲明，建議兩地政府、機構加強合作，監管相關宣傳行為，並建議特區政府修訂《商品說明條例》，規定本港所有醫療服務廣告統一標準，確保廣告資訊內容客觀、真實等等。

