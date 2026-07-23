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元朗田廈路車房男工檢查車底 遭塌下小巴壓倒送院亡

突發
更新時間：12:11 2026-07-23 HKT
發佈時間：10:20 2026-07-23 HKT

元朗發生奪命工業意外。警方今日（23日）表示，於周二（21日）下午約3時45分接獲一名男子報案，指其同事於元朗田廈路一車房工作期間受傷。人員接報到場，該名52歲姓梁本地男子身體多處受傷，昏迷被送往屯門醫院搶救，其後不治，死因有待驗屍後確定。

人員經初步調查，相信事主在上址工作期間，被一輛突然塌下的汽車壓到。據悉，當時梁男在一輛28座小巴的車底進行檢查，小巴突然塌下，將他壓倒。事後梁男自行由車底爬出，但身體多處受傷，由同事代為報案。警方正調查案件。

《星島頭條》記者到涉事車房了解，所見涉事的白色小巴停泊於車房內，是之前用作接載學童的校巴，車尾貼有「小心學童」的字句。今日近中午時分，有警員安排拖車到場，將涉事的小巴拖往汽車扣留中心檢驗。

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