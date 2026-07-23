大埔男子疑眼神問題惹爭執 遭3少年襲擊搶走手袋 失20元及證件

大埔白石角發生襲擊及盜竊案。今日（23日）凌晨零時許，一名52歲劉姓男子途經科進路與創新路交界一個公廁對開時，懷疑遭3名男子襲擊，並被搶去一個斜孭袋。

警方接報到場調查，劉男臉部及腳部受輕傷，清醒由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。案件交由大埔警區刑事調查隊第十隊跟進，正追查3名涉案男子下落。

據了解，劉男當晚與朋友由大埔廣福邨踏單車至白石角，期間朋友進入公廁，他則在廁所外等候。其間，3名年約十多歲、駕駛電動滑板車的陌生男子駛至，雙方懷疑因眼神問題發生口角，其後3人拳打劉男，並搶去其斜孭袋，聲稱要將袋「掟落海」，其後連人帶袋逃去。

據悉，被搶去的斜孭袋內有個人證件及20元現金。警方初步將案件列作「盜竊」跟進，事件起因及犯案動機仍有待調查。