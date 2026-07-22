沙田乙明邨單位傳惡臭 揭52歲男住戶露台上吊亡
更新時間：22:40 2026-07-22 HKT
發佈時間：22:40 2026-07-22 HKT
發佈時間：22:40 2026-07-22 HKT
今日（22日）晚上7時許，警方接獲沙田乙明邨明恩樓的保安報案，指有單位傳出異味，懷疑有住戶暈倒。救援人員接報到場，發現52歲姓許男住戶在露台上吊，消防將他解下，經檢驗後當場證實死亡。
警方經初步調查，相信他以一條長約3米的尼龍繩上吊，未有在單位內檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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