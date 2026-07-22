海關機場兩日破3宗旅客販毒案 檢1100萬可卡因冰毒 3男被捕

香港海關昨日（21日）及今日（22日）在香港國際機場偵破3宗涉及航空入境旅客的販毒案件，檢獲共約5.4公斤懷疑可卡因及約14公斤懷疑冰毒，估計市值共約1100萬元，並拘捕3名男子。



首宗案件中，一名39歲內地男旅客昨日從巴西聖保羅經卡塔爾多哈飛抵本港。海關人員清關時，在其手提行李內發現重約5.4公斤的懷疑可卡因，估計市值約400萬元，隨即將該名男子拘捕。

首宗案件中檢獲的懷疑可卡因。

第二宗案件中，一名22歲馬來西亞籍男旅客昨晚從泰國曼谷飛抵本港。海關人員於今晨清關時，在其寄艙行李內發現4個飲料包裝內藏有重約7公斤懷疑冰毒，估計市值約350萬元，隨即將該名男子拘捕。

第二宗案件中藏於飲料包裝內的懷疑冰毒。



另外，在第三宗案件中，一名27歲馬來西亞籍男旅客昨晚從泰國曼谷飛抵本港。海關人員於今晨清關時，在其寄艙行李內發現8個飲料包裝內藏有重約7公斤懷疑冰毒，估計市值約350萬元，隨即將該名男子拘捕。

第三宗案件中檢獲的懷疑冰毒和用作收藏毒品的飲料包裝。