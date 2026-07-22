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入境處搜東涌逾百新單位 揭裝修公司網上低價吸客聘黑工 5人被捕包括2僱主

突發
更新時間：21:25 2026-07-22 HKT
發佈時間：21:25 2026-07-22 HKT

入境事務處昨日（21日）和今日（22日）一連2日在東涌一個新入伙的大型屋苑展開代號為「促進」的反非法勞工行動，打擊從事裝修工作的非法勞工及聘用非法勞工的僱主。行動中共拘捕3名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。
 
入境處調查人員早前發現有裝修公司透過網上社交平台以相對低廉的價錢作招徠，提供一站式裝修工程服務。他們涉嫌聘請非法勞工來港進行裝修工作，以降低服務成本並從中牟利。

懷疑非法勞工在行動中被捕。
懷疑非法勞工在行動中被捕。
懷疑非法勞工在行動中被捕。
懷疑非法勞工在行動中被捕。
入境處職員於東涌一屋苑內派發「切勿聘用非法員工」的宣傳單張。
入境處職員於東涌一屋苑內派發「切勿聘用非法員工」的宣傳單張。

 
調查人員經過情報分析和深入調查後展開行動，共搜查117個目標單位，拘捕3名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3名男子，年齡介乎32至42歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子，年齡均為53歲。同時，入境處亦安排宣傳車及派員到屋苑，派發宣傳單張呼籲切勿聘用非法勞工。

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