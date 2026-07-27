懲教署更生足球隊｜足球先生葉鴻輝任教練 助學員學習紀律與操守

更生年輕人步履平穩地走在重投社會的路上，除了有賴懲教署全力協助，亦得到社會上許多有心人的支持。足球先生、守門員葉鴻輝與職業足球員梁冠聰將對足球的熱誠，化作支持更生的力量。他們日前在綠茵場上，將他們的足球技巧向一眾「更生足球隊」學員傾囊相授，並期望透過足球訓練，協助這群曾走入歧途的年輕人建立團隊精神，並在訓練中重拾人生方向。

葉鴻輝表示：「足球賦予了我很多，所以我亦希望透過足球回饋社會。」他說「更生足球隊」計劃讓學員在享受運動樂趣的同時，亦引導他們重回正軌；既為他們提供健康的體育活動、釋放活力的渠道，亦是一門讓他們鍛鍊紀律與學習團隊合作的課題。他補充說：「學員學習如何與隊友互相配合，日後亦會懂得與不同背景的人合作，保持良好的紀律與行為操守，將工作做到最好。」

足球先生、守門員葉鴻輝（右二）說「更生足球隊」計劃，讓學員在享受運動樂趣的同時，亦引導他們重回正軌。

與學員相處後，葉鴻輝認為他們與普通年輕人無異，同樣熱愛足球，表現相當積極。他寄語學員：「過去的確無法改變，但未來仍掌握在自己手裏。『路遙知馬力，日久見人心』，學員只要繼續將最好一面發揮，他們總會被看見、被接納，別因一點挫折就放棄。」

梁冠聰喜見展露朝氣與熱情

梁冠聰指出，學員具備高度紀律性，且不似想像中內向，反而樂於表達自己，訓練過程中逐漸展露朝氣和熱情。他說：「學員這份對足球運動的享受，正是我期望見到的畫面。」

職業足球員梁冠聰（左二）勸勉「更生足球隊」學員，在面對任何逆境或困難時，一定不能夠放棄。

談及對學員的期望，他感言人生最怕失去方向與目標，對於曾一度迷失的青少年，現時最需要指導。他相信足球隊能為學員帶來新的定位及人生方向，而學員能夠透過足球場上的磨練自我蛻變。他希望學員謹記：「無論面對任何逆境或困難，一定不能夠放棄，要找到自己的人生目標及方向，走出一條屬於自己的路。」

記者 麥鍵瀧