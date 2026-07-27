懲教署更生足球隊助學員重塑正向人生 透過訓練與社工跟進 培養團隊精神情緒管理

為協助更生年輕人重投社會，懲教署與中國香港足球總會及香港遊樂場協會合作，去年底成立「更生足球隊」，透過長達半年的足球訓練與社工跟進，培養學員的團隊精神與情緒管理，同時幫助他們積極擴展正向社交圈子，重塑健康人生。上月底，學員迎來了展示蛻變成果的機會，在懲教署主辦的「更生同行回歸盃室內足球邀請賽」中傾盡全力比拼，為重投社會的「人生下半場」邁出重要一步。

「更生足球隊」透過運動協助更生年輕人重投社會，學員獲安排在院所內和離開院所後接受法定監管期間進行系統性足球訓練，藉由運動帶來的成就感與歸屬感，重塑其自我身份認同，並擴展正向社交網絡，遠離犯罪。

汲取去年長跑經驗 今年將計劃擴展至足球

懲教署高級監督（更生事務）吳基恒表示，署方去年在沙咀懲教所成立更生長跑隊，以強項為本，透過運動培養更生年輕人的健康生活模式及幫助他們建立自信，成效顯著。其後署方將計劃擴展至更講求團體合作的足球運動，藉此讓他們學習如何與人合作、聽從教練指示等紀律和隊友之間互相扶持等。吳基恒說：「足球作為一項團隊運動，需要學員懂得與他人溝通、合作。正如他們重投社會時，溝通技巧及合作精神同樣重要。學員願意主動表達想法、積極與隊友交流、合作，相信對他們的更生及日後發展很有幫助。」

懲教署高級監督（更生事務）吳基恒表示，署方去年底成立「更生足球隊」，希望更生年輕人透過這項運動，培養團隊精神及學會好好管理情緒。

懲教署高級懲教主任馬俊健補充，「更生足球隊」將更生工作從院所內延伸至院所外，更凝聚多方志同道合的持份者，攜手引導及幫助更生年輕人重投社會。整個培訓過程除了有社工及教練全程輔助學員外，計劃亦邀請到足球先生葉鴻輝及職業足球員梁冠聰協助指導。馬俊健說：「他們的親身參與，能夠成為學員的榜樣，更讓他們感受到來自社會的支持。」

學員阿明（化名）在院所加入了「更生足球隊」，半年的訓練令他重拾運動習慣，生活亦更有規律。他坦言，以前經常以自我為中心，參與訓練後不但提升自身球技，更改變了價值觀。阿明說：「足球這項團隊運動令我不再只專注於自己，學會了以同理心看待身邊人。」

上月懲教署主辦「更生同行回歸盃室內足球邀請賽」，旨在透過這場足球比賽傳遞「更生同行」的信息，而「更生足球隊」亦有參與。阿明與隊友歷經半年刻苦訓練，當日在足球場上與多支青少年制服團隊比拼，眾人在比賽中拼盡全力，雖然以些微差距無緣晉級決賽，但表現已相當亮眼。

雖然惜敗，但對於自己及隊友全程投入、傾盡全力比拼的過程，阿明感到無憾。回顧半年來的經歷，他說感激懲教人員、家人和熱心人士的陪伴與扶持，並感謝署方透過「更生足球隊」幫助他重新找到人生方向。阿明說：「我們雖然犯過錯，在人生的上半場落敗，但下半場仍未結束，只要比賽仍沒完結，我們會繼續努力。」

「更生足球隊」學員阿明（化名）感激懲教人員、社工、教練和家人，在他接受足球訓練期間對他的支持與鼓勵。

社工讚學員意志堅決心求變

香港遊樂場協會註冊社工練禮陽指出，這群更生年輕人意志十分堅定，且充滿改變的決心，而「更生足球隊」為他們帶來紀律、團隊精神、付出與身份轉變四大元素。他留意到學員從過往懶散、缺乏目標，變成懂得為未來規劃，更於訓練過程中學習情緒管理，由最初因失球而氣餒、生氣，逐步蛻變成懂得接納失敗、控制衝動，期望學員重投社會後，能將足球場上的領悟汲收，並謹記「正確選擇」和「擁抱失敗」，特別是在面對逆境時，不再因一時衝動而重蹈覆轍。

記者 麥鍵瀧