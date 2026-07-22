泰國經內地寄港茶葉 被揭藏540萬大麻花 兩男被捕

香港海關昨日（21日）偵破一宗毒品案件，共檢獲約28.6公斤懷疑大麻花、約1克懷疑霹靂可卡因及約3克懷疑冰毒，估計市值約540萬元，並拘捕2名懷疑涉案人士。

香港海關與內地禁毒及緝私部門進行情報交流，於7月20日截查一件由泰國經內地寄到香港，報稱為茶的貨物。經X光檢查檢查後發現影像有可疑，打開茶葉罐後發現內藏約28.6公斤懷疑大麻花，市值約540萬元。

跟進調查後，海關人員採取監控遞送行動，於昨日在上水拘捕兩名分別32歲及37歲的收貨男子，並在其中一人的私家車內檢獲約1克懷疑霹靂可卡因及約3克懷疑冰毒。

兩名被捕男子報稱為廚師同埋無業，已共同被控一項販運危險藥物罪，其中一人被加控一項管有危險藥物罪，案件將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。

據了解，該批貨物由泰國經深圳灣口岸寄來香港，其中報稱為廚師的被捕男子是第一名收取貨物的人，他將貨物轉移到第二個位置後，一名報稱無業的男子便與他一起處理該批貨物。