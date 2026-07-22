水警聯海關龍鼓灘西貢反走私 檢逾2000萬元私煙

警方懷疑近日有人在龍鼓灘及西貢水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警西分區、水警東分區，聯同海關海域行動課人員今日（22日）凌晨在有關海域進行反走私行動，並偵破兩宗走私案件。



行動中，人員分別在龍鼓灘及西貢南圍附近岸邊分別發現共3艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物從快艇搬到岸上的貨車上。人員隨即採取行動，涉案男子立即登上快艇逃走，人員展開追截，惟3艘涉案快艇最終逃離香港西面及東面水域，往內地方向逃去。



人員在行動中共檢獲約450萬支懷疑私煙，估計總市值約2030萬元，應課稅值約1490萬元，同時亦扣查兩輛懷疑涉案貨車。

行動中，人員共檢獲約450萬支懷疑私煙。警方提供

行動中，人員共檢獲約450萬支懷疑私煙。警方提供