海關破千萬元私煙案拘一男 揭不法集團用民生物資紙箱偽裝 混入物流網走私

香港海關近日採取代號「曙光」的反私煙行動，成功瓦解一個大型走私香煙集團。該集團利用印有各類民生物資圖案的紙箱作掩飾，企圖將私煙偽裝成普通貨物，再經物流網絡出口海外。行動中，海關共檢獲約240萬支未完稅香煙，市值約1100萬港元，並拘捕一名本地男子。

海關搗破青衣元朗上水三地私煙倉

海關稅收罪案調查科於7月20日至21日凌晨，分別在青衣、元朗及上水採取行動。調查人員首先在青衣一個物流倉庫內，截查一名正準備安排貨物出口的41歲貨車司機，並在其貨車及倉庫內發現約100萬支懷疑未完稅香煙，遂即時將該名報稱司機的男子拘捕。

經深入調查後，海關人員於21日凌晨接連突擊搜查元朗及上水的兩個鐵皮倉庫，再搗破兩個私煙儲存及分銷中心，並在兩個倉庫內分別再檢獲約10萬支及130萬支私煙。

揭私煙集團深夜運貨 偽裝民生物資圖避偵查

海關税收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖指出，不法份子為逃避偵查，採用了多種策略。他們故意選擇在深夜時段利用貨車運送私煙，並為了掩人耳目，在儲存倉內二次包裝。集團特意棄用傳統的香煙包裝，改為使用大小不一、印有各類民生物資圖案的紙箱，將私煙偽裝成普通日常貨物，企圖混淆執法人員視線。這些包裝好的私煙隨後會被運往新界偏僻的物流倉庫，準備混入正常物流網絡，轉運至煙稅較高的海外地區以牟取暴利。

海關籲物流界提高警覺 走私屬嚴重罪行

海關表示將繼續調查私煙的來源及最終去向，不排除有更多人被捕。同時，海關呼籲物流業界、貨運代理及速遞公司提高警覺，切勿接受或處理任何來源不明的貨物，以免被不法分子利用作走私用途。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》及《應課稅品條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物；或處理、管有、售賣或購買私煙，均屬違法。一經定罪，最高均可被判罰款200萬港元及監禁7年。

海關呼籲市民可致電24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑私煙活動。