深井城巴撞欄│女乘客：架車左飄右飄 我好驚 唔夠半分鐘即刻撞欄

今早一部由屯門往銅鑼灣的城巴，在屯門公路近深井發生交通意外，城巴疑失控自炒撞路邊石壆，車窗爆裂粉碎，下層成重災區，車廂座位滿佈玻璃碎，下層有1男9女乘客被玻璃碎鎅傷流血 ，需送院敷治。警方正調查意外原因，城巴則表示已即時暫停涉事車長駕駛職務。

當時坐在上層的女乘客阮女士講述事發經過時仍猶有餘悸，她說巴士駛到深井時開始感到不妥，「架巴士左飄右飄，左西右西，飄咗一段時間，開得快咗啲，我好驚，即刻戴返安全帶，點知半分鐘唔到，即刻撞欄。」她坐在上層第三行，當時上層乘客約坐滿一半。10多名上層乘客均無受傷。

她說事發後上層乘客並無大嗌，無人受傷，相反，她落下層便聽到乘客大嗌，一片混亂，「我落去下層，即刻問司機，係咪架巴士有事，佢冇回應我。當時佢（車長）問啲乘客有冇受傷，係清晰嘅 ，但我問佢係咪架巴士有事，佢就冇回應。」

阮女士坦言感到車長精神狀態有異樣，「架車左西右西，左飄右飄，係唔正常，一定唔係一、兩吓咁飄，上層乘客一係瞓覺，一係睇手機，冇為意問題所在。」她其後轉乘另一巴士離開現場。