珍惜生命│荃灣川龍27歲男燒炭輕生 父親發現惜太遲
更新時間：09:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-21 HKT
今(21日)早上7時28分，一名27歲青年在其位於荃灣川龍的村屋內燒炭自殺，其父親發現慌忙報警求助，救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場不治。警方正調查其輕生原因。
其間到場救護車因入村路窄，左車身上落客位置撞到石頭而輕微損毀，無人受傷。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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