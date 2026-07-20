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筲箕灣停水｜搶修後部分居民稱仍水弱 水車水箱入夜繼續留守備用

突發
更新時間：22:05 2026-07-20 HKT
發佈時間：22:05 2026-07-20 HKT

筲箕灣道與新成街交界一條18吋食水管道昨日（19日）突然破裂，引致筲箕灣一帶突發食水供應受阻，區內居民及商戶頓失食水，叫苦連天。經過水務署人員連續一多天的全力搶修，筲箕灣一帶的食水供應於今日（20日）上午近11時陸續恢復。不過仍有居民表示大廈水弱，水務署水車及水箱至入夜繼續留守現場，以備居民不時之需。

水務署較早前提到，部分地區因地勢較高（例如明華大廈）或位處供水網末端（例如金華街一帶），可能要較後時間才能恢復供水。記者到晚上再到筲箕灣了解，大部分樓宇已恢復供水，工人陸續撤走水箱；亦有數座大廈懷疑因水弱，外面繼續停泊水車水箱備用。

其中在東大街，有東興大廈居民反映，水龍頭水流依然偏弱、甚至「好似一條線」，傍晚煮飯時間有10多名居民落樓取水，但現場水箱充足，因此不用輪候。

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水務署強調，供水初期署方會繼續為有需要市民及商戶提供適切協助，包括加派人手向上址一帶食肆搬送食水。

署方提醒，由於水管內食水在恢復供水時，有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色，或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。

署方建議，用戶可以先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩；另外用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

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