Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天眼直擊｜土瓜灣解款車天雨下失控 撼回收舖險撞途人 驚險畫面曝光

突發
更新時間：21:40 2026-07-20 HKT
發佈時間：21:40 2026-07-20 HKT

土瓜灣今日（20日）發生一宗驚險的交通意外。網上流傳一段天眼片段，片中見到一輛解款車緩緩鏟上行人路，再撞向一間廢鐵回收舖的大閘。當時路面上有數名途人舉傘步行，幸解款車的車速不算太快，僅與途人擦身而過，未有釀成傷亡。

片段長約50秒，左上方顯示事發時間為今日中午12時02分。片中見到，當時正下著雨，路上有少量車輛駛過及途人撐傘步行。一輛閃着「死火燈」的解款車在土瓜灣浙江街行駛，並從畫面右方駛出，緩緩橫越兩條行車線，斜斜衝向對面行人路。

解款車其後鏟上行人路，並撞向一間廢鐵回收舖放在門外的鐵籠後，再衝向大閘位置，發出「嘭」一聲的巨響，嚇得回收舖的兩名職員立即「彈起」。此外，解款車的車速不算太快，僅與途人擦身而過，未有釀成傷亡。一名解款員其後跑向解款車，登車檢查，片段就此結束。

多名網民懷疑當時解款車上沒有司機，亦估計解款員落車時是否未有拉實手掣，最終導致解款車溜前，「我估佢架車壞咗極力子，拉實咗但架車極力子跳軌鎖唔實」、「無拉手制」、「試緊無人駕駛安全送錢系統」、「解款車無人留守已經嚴重違反公司守則」、「佢一早打晒死火燈話你知啦」。

警方表示今日中午12時35分接獲報案，指一輛解款車沿土瓜灣浙江街往旭日街方向行駛，至寶德大廈對開時疑天雨路滑自炒，撞向一間廢鐵回收舖的大閘，警方接報到場調查，證實事件中無人受傷。

 

最Hit
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
01:37
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
影視圈
7小時前
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
01:37
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
影視圈
7小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
2小時前
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
00:56
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
影視圈
6小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
5小時前
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
保健養生
6小時前
謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧
謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
7小時前
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
生活百科
10小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
9小時前