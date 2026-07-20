天眼直擊｜土瓜灣解款車天雨下失控 撼回收舖險撞途人 驚險畫面曝光

土瓜灣今日（20日）發生一宗驚險的交通意外。網上流傳一段天眼片段，片中見到一輛解款車緩緩鏟上行人路，再撞向一間廢鐵回收舖的大閘。當時路面上有數名途人舉傘步行，幸解款車的車速不算太快，僅與途人擦身而過，未有釀成傷亡。

片段長約50秒，左上方顯示事發時間為今日中午12時02分。片中見到，當時正下著雨，路上有少量車輛駛過及途人撐傘步行。一輛閃着「死火燈」的解款車在土瓜灣浙江街行駛，並從畫面右方駛出，緩緩橫越兩條行車線，斜斜衝向對面行人路。

解款車其後鏟上行人路，並撞向一間廢鐵回收舖放在門外的鐵籠後，再衝向大閘位置，發出「嘭」一聲的巨響，嚇得回收舖的兩名職員立即「彈起」。此外，解款車的車速不算太快，僅與途人擦身而過，未有釀成傷亡。一名解款員其後跑向解款車，登車檢查，片段就此結束。

多名網民懷疑當時解款車上沒有司機，亦估計解款員落車時是否未有拉實手掣，最終導致解款車溜前，「我估佢架車壞咗極力子，拉實咗但架車極力子跳軌鎖唔實」、「無拉手制」、「試緊無人駕駛安全送錢系統」、「解款車無人留守已經嚴重違反公司守則」、「佢一早打晒死火燈話你知啦」。

警方表示今日中午12時35分接獲報案，指一輛解款車沿土瓜灣浙江街往旭日街方向行駛，至寶德大廈對開時疑天雨路滑自炒，撞向一間廢鐵回收舖的大閘，警方接報到場調查，證實事件中無人受傷。