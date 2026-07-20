筲箕灣停水︱清晨完成維修再揭喉管接駁滲漏 水務署：目標2小時完工盡快恢復供水

筲箕灣一帶由昨日（19日）清晨近6時起暫停食水供應，水務署在筲箕灣道與新城街交界發現有食水管道破裂滲漏導致事故，並進行緊急維修工程。至今晨（20日）約6時，水務署指經工程團隊搶修後，筲箕灣道與新城街交界的緊急水管維修工程已於今早5時30分完成。惟在恢復供水後，水務署又指工程團隊發現喉管的接駁位置出現滲漏情況，並正全力修補，目標在兩小時完成工程並盡快恢復食水供應。

水務署在facebook專頁「滴惜仔」指出，就筲箕灣道與新城街交界的緊急水管維修工程，由於維修工程的地下空間狹窄，而旁邊亦有一些地下公用設施需做臨時保護措施，加上維修工程需將整段老舊喉管移除，因而增加了工程的難度及需要的工程時間，導致完成工程的時間比原先估計較長。

該署最初指緊急維修工於今日清晨5時30分完成，待工程團隊沖洗喉管後，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。惟其後在一度恢復供水後，水務署工程團隊又發現喉管的接駁位置出現滲漏情況。署方指正全力修補，目標在兩小時完成工程並盡快恢復食水供應。

署方表示會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的水車及水箱，直至用戶的食水供應恢復正常。該署亦會繼續與東區民政處、區議員及關愛隊緊密聯繫，為受影響的市民及商戶提供適切的支援。就事件為市民帶來不便，署方表示深感抱歉。