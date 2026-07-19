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有片｜將軍澳海天晉住戶玩鐳射筆射公園 專瞄準狗隻惹居民恐慌

突發
更新時間：22:31 2026-07-19 HKT
發佈時間：22:31 2026-07-19 HKT

鐳射筆具危險性，不當使用有機會損害眼睛。有網民於社交平台發文，指早前帶愛犬到將軍澳海天晉對開的公園散步時，突然有單位住戶使用鐳射筆胡亂掃射，影響家人與小動物，呼籲大家經過時「要睇路」。有街坊指涉事單位住戶並非第一次用鐳射筆亂射，又指他專射向狗隻。

有網民昨日（18日）在社交平台Threads發文，主題為「將軍澳街坊注意！！」。他指早前帶愛犬到海天晉對開公園散步，詎料突然有高層單位住戶使用鐳射筆射向他們，事後已交予相關部門跟進，「紅外線仲追住阿寶（事主愛犬），而我隔離就係小朋友公園，大家經過要睇路啊」。根據他上載的影片所見，狗狗旁邊有一點紅光，之後鏡頭移向海天晉一高層單位，見到露台位置有一點紅光在閃爍。

其後街坊認出涉事單位住戶並非第一次用鐳射筆亂射，「昨晚（18/7）8:00 都遇到，本來好驚，以為有人玩BB彈槍。抬頭一望，原來係10幾樓有人用雷射槍…該名男住戶一直同雷射燈射向不同小狗」。

多名居民表示擔心，認為用雷射筆是「大殺傷力武器」，如照射他人可能會令對方視力受損或身體不適，並呼籲事主應該報警求助，「佢呢啲人可能係貪玩，二可能反社會人格，無論係點唔嚴懲嘅話，好快好好多人跟」、「嚴重缺德行為」、「呢啲可以射盲眼」。

警方表示今日（19日）晚上8時許接獲報案，指有人從將軍澳唐晉街28號海天晉一單位用雷射筆照向公園，昨日已就事件在網上報案，希望警方可以派員到場調查。案件列作「投訴滋擾」跟進，暫時未有人被捕。

有街坊認出涉事單位住戶昨日亦用鐳射筆向公園亂射。Threads@handcrafted__diy
有街坊認出涉事單位住戶昨日亦用鐳射筆向公園亂射。Threads@handcrafted__diy
有街坊認出涉事單位住戶昨日亦用鐳射筆向公園亂射。Threads@handcrafted__diy
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