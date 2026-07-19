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筲箕灣停水︱水務署：鑄鐵食水管有漏點 隱藏地下公用設施下 預計明早6時恢復供水

突發
更新時間：20:30 2026-07-19 HKT
發佈時間：18:59 2026-07-19 HKT

筲箕灣今日（19日）大範圍暫停食水供應，多幢樓宇及屋苑受影響，水務署工程團隊在利用不同的測漏技術和管道機械人後，最終發現位於該條直徑450毫米的鑄鐵食水水管上的漏點，隱藏於地下公用設施之下，而食水亦經地下流失而沒有湧出路面，故不能及早發現該漏點。署方進行維修工程的時候，亦需協調及小心保護該些地下公用設施，加上附近亦有電車路軌，因而增加工程的難度和需要較長的維修時間。

水務署指正全力進行緊急水管維修工程，計及維修工程及工程完成後沖洗喉管的時間，爭取於明日（20日）凌晨約6時前恢復食水供應。

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現時水車位置分佈在愛賢街近愛蝶灣邨6座、筲箕灣分區電力站、養和醫院、西灣河街46號、愛東邨愛善樓對出、金華街近金威樓及峻峰花園；

至於水箱位置則位於筲箕灣電站、筲箕灣東大街、明華大廈、耀輝樓(下輝東)、耀昌樓(下輝東)及金華街。

水務署於fb專頁「滴惜仔」表示，署方工程團隊調查後，懷疑一條位於筲箕灣道與新城街交界的鑄鐵食水水管滲漏，導致區內用戶出現無水或水弱的情況，隨即派員到現場封路及安排緊急水管維修工程。

署方指今次事故情況複雜，懷疑滲漏的食水從地下流走，導致追尋事故原因加倍困難，之後派出多隊測漏隊，利用不同的方法及儀器，再配合管道機械人的協助，追蹤漏水位置。

另外，水務署亦安排派出共13架水車及約100個水箱，並陸續到達現場，為受影響用戶提供臨時食水。現時除了水車外，超過70個水箱已設置於受影響大廈附近，餘下的水箱會陸續到達現場。」。

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