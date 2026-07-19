38歲男自製工具偷郵遞支票 竄改收款人資料狂兌 涉30案騙77萬落網

警方6月至7月接獲多宗求助，事主報稱其支票在郵遞途中被盜，部分失竊支票更被塗改，並被兌現至不明人士的戶口。深水埗警區刑事部探員跟進調查，發現有人利用自製工具在九龍及新界區偷竊載有支票的信件，再將支票的受款人資料塗改，然後存入多個傀儡戶口兌現。



探員經深入調查後，於7月17日採取行動，在葵青區一間酒店房間內拘捕一名38歲姓黃本地男子，涉嫌「盜竊」及「串謀欺詐」，並在該酒店房間內檢獲用作盜取信件及竄改支票的工具，以及一批懷疑經竄改的支票。該男子同時涉及30宗竄改支票的案件，涉款達77萬元。該名被捕男子已被暫控「盜竊」及「串謀欺詐」，明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。案件交由深水埗警區重案組跟進。



警方呼籲，大廈管理處及保安應加強巡邏及監察信箱及大堂郵件擺放處，留意有否可疑人士徘徊或翻動信箱；市民亦應不時檢查寄出的郵件是否成功送達。如以郵遞方式寄送支票，而收件人長時間未有收到，應盡快致電銀行查詢，確認支票有否被他人兌現。