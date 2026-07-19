筲箕灣停水︱明華大廈水箱無晒水 居民酷熱下等補給 拎山水洗碗洗頭

筲箕灣今日（19日）大範圍暫停食水供應，多幢樓宇及屋苑受影響，水務署表示，初步相信一條在筲箕灣電車路附近的主幹喉管出現漏點，需要緊急進行搶修，未知何時恢復供水。其中有多名明華大廈的居民在山邊取水清洗蔬菜及洗碗。

《星島頭條》下午到場了解，見到多名受影響居民到水車或水箱「撲水」，另有百多名居民到金華街排隊取樽裝水，其間有人鼓譟與人員發生爭執。其後，記者發現明華大廈對開有4個水箱，但因太多居民取水，以致水箱內的水已被取完，多人需在旁等候補給。其間有居民到山邊取水洗碗，更有老翁帶同洗頭水到山邊洗頭。

相關新聞 : 筲箕灣停水︱明華大廈老居民取山邊水洗菜 稱水箱距離遠行動不便

房屋署表示由早上起耀東邨耀昌樓及耀輝樓低層共500多個單位，以及愛東邨各座樓宇共3900個單位的食水暫停供應。房屋署屋邨辦事處，即時啟動全方位支援措施，並與關愛隊協作，全力減低對居民的影響，緊密協調水務署，安排水車或水箱迅速進駐屋邨 並全力協助長者及有需要居民取用食水。

另外，人員亦於地下開設櫃枱派發樽裝飲用水，並派員致電通知行動不便或有特別需要的居民，主動了解並提供適切協助，確保他們得到妥善照顧 。