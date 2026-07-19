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筲箕灣停水︱水務署：鑄鐵食水管滲漏 料1萬戶受影響

突發
更新時間：18:40 2026-07-19 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-19 HKT

筲箕灣今日（19日）大範圍暫停食水供應，多幢樓宇及屋苑受影響，附近一帶食肆亦無法營業，居民需到水務署水車前排隊「撲水」，非常狼狽。水務署表示，人員到場檢查，相信是一條位於筲箕灣道與新城街交界的鑄鐵食水水管滲漏，導致區內用戶出現無水或水弱的情況，已立即派員到現場封路及安排緊急水管維修工程。

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水務署指，今次情況比較複雜，懷疑滲漏的食水從地下流走，導致追尋事故原因加倍困難，需派出多隊測漏隊，利用不同的方法及儀器，再配合管道機械人的協助，追蹤漏水位置。水務署總工程師連登泰指坦言未知何時可以完成修復工程恢復供水，因人員需完成挖掘後，視乎喉管的深度及其漏水情況。

水務署指今次受影響範圍遍及筲箕灣一帶，包括耀東邨低層數座及明華大廈，估計有1萬戶受影響，水務署派出13輛水車、100個水箱及1000個水袋予有需要人士，同時亦提供1萬支樽裝水予區內居民及商戶。現時除水車外，超過70個水箱已設置於受影響大廈附近，餘下的水箱會陸續到達現場，水務署稱會繼續與東區民政處、區議員及關愛隊緊密聯繫，為受影響的市民及商戶提供適切的支援。

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被問到水管為何出現漏點，水務署署長黃恩諾指不排除喉管老化所致，但需待人員檢查後才能確定，又指鑄鐵或石棉水泥喉管如老化則會「比較脆」，故會盡快進行全港同類型喉管更換工程，「佢一爆就冇乜預警，所以我哋而家都有一個計劃陸陸續續去更換」。
 

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