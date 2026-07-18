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毒販空運「糖塊」抵港 揭藏市值$5140萬K仔 海關拘3男

突發
更新時間：14:12 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:12 2026-07-18 HKT

香港海關近日與內地緝私部門展開緊密的情報交流與風險評估，成功在香港國際機場偵破一宗具隱蔽性的空運販運危險藥物案件。毒販將報稱平價糖塊的貨物，以運費高昂的空運方式，並多次轉機抵港，掩飾貨物的真實來源地，減低被海關抽查機會。經海關抽查，證實運載的糖塊為131公斤的懷疑綠安酮（俗稱K仔），估計市值高達 5,140 萬港元，並於隨後的監控遞送行動中，先後在機場及元朗拘捕三名涉案男子。

迂迴航線企圖掩人耳目

海關毒品調查科高級調查主任趙啟榮表示，海關人員針對從歐洲空運到港的貨物進行深入分析後，鎖定一票由德國抵港、報稱載有糖塊的貨物。該批貨物共計三板，總重量達 1,380 公斤。趙啟榮指出，糖塊屬於低價值的貨物，一般而言，業界普遍會選擇以成本較低的陸路或海路運送來港。不法分子反其道而行，非但選用運費高昂的空運方式，更安排貨物途經多個地方多次轉機才抵達香港。海關分析認為，此舉表面上雖增加了航空運費，但實際上是企圖藉此模糊貨物的真實來源地，藉以減低被海關抽查的機會。

X光現可疑影像 快速測試現原形

海關機場科空運貨物第一組督察徐建僖詳細透露了查驗的過程。在該批貨物抵港當日的中午，機場科海關人員利用 X 光機對其進行嚴格檢查。在掃描過程中，人員在每板貨物的底部位置，皆發現了可疑的綠色影像。雖然這批桶裝糖粒的外觀包裝一模一樣，且外蓋皆用膠紙封妥，毫無重新包裝的痕跡，但 X 光影像卻呈現了橙色與綠色兩種截然不同的顏色。人員隨即抽取 X 光呈綠色影像的膠桶進行磅重，發現其重量與呈橙色影像的膠桶有明顯分別。在開驗後，人員發現膠桶內藏有大量白色粒狀晶體，外觀雖與一般糖粒極為相似，但經過快速毒品測試後，證實該些晶體均為懷疑氯胺酮。海關當場在 117桶糖粒中揀選出 17桶藏毒膠桶，並即場拘捕一名58歲前來提貨清關的本地男子。

元朗展開監控遞送 兩孟加拉漢落網

毒品調查科人員隨後接手案件，並展開監控遞送行動。人員迅速鎖定一個位於元朗新田的物流倉庫，並在7 月16日的下午，趁倉庫收到指示將貨物運往元朗橫台山時到場部署。當貨物送抵目的地後，兩名24歲、報稱無業的孟加拉籍男子現身企圖簽收貨物。海關人員見時機成熟隨即採取拘捕行動，期間其中一名男子曾試圖逃跑，但最終被海關人員合力制服。調查顯示，兩名外籍男子皆持有俗稱「行街紙」的擔保獲釋臨時身份證明書，其中一人聲稱是收取報酬代為前來接貨。目前，首名被捕的本地男子已獲准保釋候查，而兩名孟加拉籍男子則被共同控以一項企圖販運危險藥物的罪名，案件將於屯門裁判法院提堂。

偽裝手法高明 海關呼籲業界警惕

趙啟榮強調，本案的贩毒集團收藏手法非常高明，毒品晶體在外觀上與真正糖粒幾近一樣，若流入市面，單憑肉眼根本無法分辨。不法分子企圖以假亂真，並藉由物流便利與迂迴路線來掩飾罪行。海關憑藉大數據風險評估、專業的查驗技巧以及精密的儀器，成功識破不法分子的偽裝。海關重申，將繼續從管制站到市內全方位打擊販毒，並呼籲物流及進出口業界，若遇到新客戶僅透過電郵或即時通訊軟件聯絡，應提高警惕，防範被販毒集團利用。同時也提醒市民，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款 500 萬港元及終身監禁，切勿因貪圖金錢利益而以身試法。

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