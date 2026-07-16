飛機豬｜機場海關連破兩宗行李販毒拘3男女 檢410萬元大麻花

香港海關連續兩日（7月15及16日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約22公斤懷疑大麻花，估計市值共約410萬元，並拘捕兩女一男。

首宗案件涉及兩名分別26歲及33歲的菲律賓藉女旅客，她們周三（7月15日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在她們寄艙行李內檢獲約12公斤懷疑大麻花，兩名女子隨即被拘捕。

第二宗案件中，一名47歲中國籍男旅客周四（7月16日）從泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現約10公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。

首宗案件的兩名被捕女子已被共同控以一項販運危險藥物罪。案件將於周五（7月17日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件則仍在調查中。

海關會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊跨境販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。