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港鐵旺角站港女生擒賣假波鞋騙徒 獲多人稱讚勇敢 身份曝光原來曾選美做歌手

突發
更新時間：21:27 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:27 2026-07-16 HKT

網上今日（16日）流傳一段影片，片中見到一名港女在旺角站捉住一個講普通話、戴cap帽的男子，指他「賣假波鞋」。有眼利的網民認出該名港女是曾參加工展小姐、《尾二一屆口罩小姐》及「大閘蟹小姐」的鍾雨璇（Ophelia）。她在社交平台發文分享事件始末，透露成功取回1600元，並指：「今日真係大快人心成功擊敗詐騙集團！」

片中見到，一名港女在旺角港鐵站拉住一名操普通話的cap帽男子，一邊用手機拍低整個過程。她向cap帽男表示：「你現在就付款！這個人賣假波鞋，還有網上騙案……你現在就還錢給我！我是藝人！」cap帽男多次嘗試逃脫但不成功，而該名港女讀出一個銀碼要求對方立即付款，最後，cap帽男答應付錢，影片便作結。多名網民讚揚該名港女非常勇敢，是女中豪傑，但亦有眼利網民認出她便是鍾雨璇。

鍾雨璇在社交平台發文分享事件始末，透露成功取回1600元。
鍾雨璇在社交平台發文分享事件始末，透露成功取回1600元。

鍾雨璇其後在社交平台發文，指「是次任務成功，成功擊敗賣假波鞋集團，幫朋友拎回被騙金錢。」她表示朋友在Carousell用1600元買波鞋，詎料被人騙財，「貨又收唔到，錢又拎唔返，賣家完全唔應機大概一個月，賣家以新帳號詐騙，終於約到賣家交收，成功現場取回＄1600！」她指見到騙徒後立即將他容貌拍下，更令對方立即退回款項，儆惡懲奸。

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