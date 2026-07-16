醫美中心療程「掛羊頭賣狗肉」 呃逾11萬元保險 警拘14人包括醫生

警方商業罪案調查科昨日（7月15日）展開代號「金峯」的執法行動，搗破一個利用醫美中心及虛假醫療證明書詐騙保險的犯罪集團，拘捕3男11女（19至69歲），涉嫌串謀詐騙超過11萬元的醫療保險索償，當中包括醫生。另外警方提到，涉案醫美中心最近一年內共為約200宗個案，共索償逾200萬元醫保，警方正追查是否有更多可疑個案。

其中一被捕醫生同涉「新型碰瓷黨」案

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶交代案情，指被捕人士包括2名美容中心職員、2名註冊醫生、3名保險代理及7名保險索償人。他們涉嫌於2025年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及九宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬港元，每宗涉及數千至2萬多元不等。警方提到，其中一名被捕醫生更涉及早前一宗「新型碰瓷黨」案件有關，但兩宗案件之間是否有關聯仍待調查。

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有當事人不在港成破案關鍵

警方調查顯示，犯罪集團的保險從業員，安排顧客到指定醫美中心接受療程，其後涉嫌向保險公司提交虛假的醫療證明書，訛稱有關人士接受符合保單範圍的治療，例如去疣、引流膿瘡、倒甲等，以騙取醫療保險賠償。

然而調查發現，有關人士實際上接受的，為並不屬保障範圍的美容療程，例如打荷爾蒙斑、去雀斑、電波拉皮等等。警方亦發現，部分醫療證明上所列求診日期，醫生或索償人根本不在香港，反映醫療紀錄真確性存疑。

醫美中心年內索償逾200萬元 警追查是否涉更多騙案

此外，警方主動向多間保險公司索取相關文件作進一步調查，發現涉案美容中心於2025年6月至2026年4月營運期間，曾向多間保險公司提交約200宗保險索償申請，涉及賠償金額超過200萬港元。警方現正積極分析及審視相關文件，以確定是否涉及更多可疑保險索償個案。

左起：商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶及香港保險業聯會行政總監劉佩玲。

行動中，人員搜查涉案美容中心及各被捕人士住所，檢獲多部手提電話、電腦及相關文件作進一步法證檢驗。所有被捕人士正被扣查，警方仍在追查案件，不排除更多人被捕。

警方提醒市民，任何人士如提交虛假資料、虛假醫療證明或隱瞞事實，以騙取保險賠償，均可能觸犯「串謀詐騙」或其他相關罪行。一經定罪，最高可判監禁14年。警方亦呼籲醫護人員、保險中介及市民切勿參與任何保險詐騙活動，切勿因一時利益而以身試法。

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