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國安處搜兩書店拘5人 消息：偷運煽動書籍來港出售 借文化推廣荼毒社會

突發
更新時間：22:14 2026-07-15 HKT
發佈時間：22:14 2026-07-15 HKT

國安處今日（15日）到旺角搜查兩間書店，包括田園書屋及留下書舍，拘捕5名男女，並檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍。警方調查顯示，被捕人涉嫌於店鋪內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。

相關新聞 : 警國安處搜田園書屋及留下書舍 檢具煽動意圖書籍 5男女涉煽動罪被捕

消息指，兩間書店從境外偷運煽動性書籍來港出售，圖假借文化推廣之名煽仇煽暴荼毒社會，其中田園書屋曾被揭發在店內販售各種美化黑暴、唱衰香港、抹黑國家等書籍，而留下書舍更由持鮮明反政府政治立場的前中大新聞與傳播學院兼任講師岑蘊華與另外4人合辦，店中充斥着大量美化黑暴的書籍，其網上平台亦經常大肆宣傳一些具反政府意識的書籍，以及由反中亂港政客撰寫的書籍，例如邵家臻的《獄外之囚》、《字裡囚間：明就明唔明就黎明》、《坐監情緒學》，以及劉慧卿的《留下》等。

早前「一拳書館」及「獵人書店」的負責人先後因涉出售具煽動意圖的刊物被拘捕，當中「獵人書店」其中一名負責人更因收取外國政治組織多筆匯款資助被以洗黑錢罪拘捕。據知，所謂「獨立書店」假借「文化」之名行反中亂港之實，以「言論自由」、「文化多元」為幌子，透過販賣煽動刊物，甚至舉辦以青少年及學生為對象的講座及分享會，散布反中亂港思潮，煽動對特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以文化滲透方式向年輕一代灌輸錯誤價值觀的行徑，具有隱蔽性和危害性。

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