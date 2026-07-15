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揭陽虐狗案｜旺角現巨幅廣告籲關注 愛協向港警舉報影片 避免模仿犯罪

突發
更新時間：16:06 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:06 2026-07-15 HKT

廣東揭陽4名男童早前涉嫌縱火虐殺犬隻「旺旺」及其數隻幼犬，事件於內地以及本港社交平台廣泛流傳，引起各界關注。近日，本港旺角鬧市亦出現巨幅廣告，呼籲關注事件。另外香港愛護動物協會今日（7月15日）亦在發帖，對事件感到痛心憤怒，又稱已向香港警方舉報，並引述警方回覆表示，警方將要求Threads及YouTube移除相關影片。愛協解釋，要求下架影片是為了避免構成模仿犯罪或二次傷害。

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網上圖片所見，相關巨幅廣告周一（7月13日）投放於旺角亞皆老街及上海街交界的螢幕，附有受虐犬隻相片，以及「弱小亦有尊嚴，生命不容傷害」、「這一次，光會照到我的同伴嗎」、「請持續關注事件，推動動物保護立法」等簡體字標語，相當醒目。

愛協引述警方：將要求兩平台移除影片

香港愛護動物協會表示，對揭陽虐狗事件深感痛心與憤怒，「任何虐待動物、以生命痛苦取樂的行為，都不應被容忍，更不應被輕描淡寫地視作玩笑或惡作劇」。愛協提到，目前正和内地組織合作，研究在某些城市制定「伴侣動物保護條例」的可能性；也在積極推動本港防止殘酷對待動物條例的修訂，爭取建立動物受虐預警機制，在傷害來臨前制止。

愛協又提到，儘管事件並不屬於香港警方管轄範圍，協會仍已向香港警方舉報，又引述警方回覆表示，將會要求Threads及YouTube移除相關影片，又稱「歡迎任何有助防止暴力及有害內容進一步傳播的行動，並期望所有相關平台都能負責任地迅速採取行動」。

愛協聲明引起網民質疑，愛協其後在留言解釋，虐待動物原始畫面本身會對動物造成二次傷害，亦可能刺激模仿、消費痛苦、令施虐者得到曝光，因而要求平台下架影片。愛協認為，坊間人士仍然可以傳播事件消息，讓更多人知道事件真相、關注動物安全，從而促成介入、追責及預防再發生。

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