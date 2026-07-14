21歲大學生夥19歲青年 專揀迴旋處切線盲點「碰瓷」 涉123宗車禍呃司機逾百萬元

兩名青年涉嫌自製「碰瓷」意外，利用迴旋處、窄路彎位或切線盲點，趁有車轉線時加速衝撞，去刻意製造交通意外，從而向司機索取賠償，由4000至1.6萬元不等。警方調查後，發現兩人牽涉去年5月至今年7月期期間共123宗交通意外，詐取逾100萬元，其中有34日更在同一日牽涉兩宗或以上的交通意外。警方昨日（13日）以涉嫌「串謀詐騙」及「危險駕駛」拘捕兩名分別19歲及21歲青年。消息指，21歲被捕男子為大學四年級學生，他透過活動認識報稱無業的19歲青年，之後招攬對方協助犯案。

警方留意到有2名男子涉嫌與2025年5月至今年7月期間在全港多區發生的123宗交通意外有關；而在其中34天，該兩名男子更在同一日牽涉兩宗或以上的交通意外，懷疑有人利用迴旋處、窄路彎位或切線盲點刻意製造交通意外，並利用第三方車輛司機內疚及避免麻煩的心態，誘使他們繳付意外賠償金額和解。

新界北總區重案組總督察譚子偉（左）及新界北總區交通部署理總督察姚卓倫（右）交代案件。

警方指賠償金額由港幣4000至16000元，初步推斷兩人透過「碰瓷黨」交通外詐取超過100萬港元，而他們亦不時更換作案車輛，嘗試逃避警方偵查。警方透過「銳眼」計劃的閉路電視系統，發現兩人在犯案前會駕駛車輛於作案地點徘徊尋找獵物，並在有車輛切線時加速，刻意製造交通意外，受害人包括的士及小巴司機等。

新界北總區重交通部及刑事部人員經情報分析及深入調查後，昨日（13日）於兩個分別位於屯門及將軍澳區的住宅單位拘捕兩名分別19及21歲的本地男子，涉嫌「串謀詐騙」及「危險駕駛」。消息指，21歲被捕男子為大學四年級學生，他透過活動認識報稱無業的19歲青年，問他是否想「搵快錢」，其後招攬對方協助犯案。他們會在二手市場購買私家車犯案，1年內更換4至5次車，單日最多曾牽涉4宗交通意外。

警方講述兩名被捕人的犯案手法。

警方經過深入調查同情報分析，於2026年7月13日早上，突擊搜查兩名疑犯嘅住址，並成功將佢哋拘捕。兩名被捕人士分別為21歲及19歲嘅本地男子，分別報稱為學生及無業。根據警方的分析，21歲被捕男子為主謀，負責招攬19歲的被捕男子協助犯案。

新界北總區重案組總督察譚子偉指，兩名被捕男子的犯案手法純熟，多次於香港不同地點刻意製造意外。縱使有部分受害人懷疑疑犯故意發生碰撞，但出於內疚及避免麻煩，往往仍然付款以作和解，直斥兩人的舉動是「惡霸一般的行為」，不單觸犯法例，更對道路上的其他使用者造成莫大的危險，警方予以強烈的譴責。