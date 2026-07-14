珍惜生命｜柴灣耀東邨8旬翁房內上吊 家人發現惜太遲

柴灣發生上吊事件。今日（14日）凌晨約2時57分，警方接獲一名姓胡（88歲）老翁的家人報案，指老翁在耀東邨耀富樓一單位房間內上吊。警方及消防接報到場，消防員將事主解下。老翁當時陷入昏迷，由救護車送往東區尤德夫人那打素醫院搶救，其後證實不治。

警方經初步調查，相信事主以一條約一米長的布繩上吊，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service