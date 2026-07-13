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旺角星際MMA｜黑衫男同涉普通襲擊被捕 疑事前曾與綠帽男妻子發生碰撞

突發
更新時間：21:49 2026-07-13 HKT
發佈時間：21:49 2026-07-13 HKT

旺角星際城市上周六（11日）一對中年男女因碰撞問題，與另一對黑衫情侶發生爭執，其間一名戴綠帽的中年男子情緒激動，大聲喝斥並推撞對方，涉事影片在網上瘋傳，其後消防處證實片中的綠帽男子為消防處屬員。據了解，警方經調查後今日（13日）拘捕涉案的黑衫男子涉嫌普通襲擊。

相關新聞 : 旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員 涉普通襲擊自首被捕

根據網上片段所見，現場是山東街47至51號中僑商業大廈星際城市1樓，當時商場人流較多，一對中年男女因身體碰撞問題，與黑衫情侶發生爭執，其間戴綠帽的中年男子向黑衫情侶步步進逼，手指指喝斥對方，黑衫男亦向綠帽男道歉，惟綠帽男依然態度咄咄逼人，一度出手推撞黑衫男。

據了解，綠帽男事後陪同妻子主動前往警署報案，並向警方交代事件及提供資料協助調查，之後被警方以涉嫌普通襲擊拘捕。其後，警方經調查後，至今日（13日）拘捕片段中的黑衫男子，懷疑他案發前曾與綠帽男的妻子發生碰撞，並引發後來口角及推撞。

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