東涌工人猝死｜房屋署：死者為分判商雜項工人 午飯休息後為樁帽進行工程

一名62歲姓李男工人今日（13日）於東涌一個地盤內暈倒，送院搶救後不治。房屋署表示事發地點位於東涌第133B區公營房屋發展地基地盤，當時工人正為樁帽進行工程，又指非常關注今次事故，對工友的離世深感難過，並向死者家屬致以深切慰問。

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房屋署表示，工人為地盤分判商的雜項工人，事發前並無不適情況，當時工人在下午1時午飯休息完後再出外工作，並為樁帽進行工程，約在下午1時20分，突然不適暈倒，不省人事。當時現場的施工情況正常，並未有任何意外事故。事件發生後，地盤人員已即時召喚救護車，將工友送院，可惜工友其後到達醫院急救後，證實不治。

已要求承建商提交詳細調查報告

房委會一向不遺餘力保障工人在工作期間的職業安全與健康。在此工程項目中，已實施多項措施，以緩解工人在酷熱環境下工作，例如設置空調休息室、提供電風扇、瓶裝飲用水、遮陽傘及遮蔽設施等裝備。承建商在地盤亦設立關愛站，為工人提供簡單的身體檢查，從而提升他們對自身健康狀況的關注意識。

房屋署續指，雖然事件並無明顯的工傷意外跡象，已要求承建商提交詳細的調查報告，並加強安全與健康管理措施，以防類似事故再次發生。同時，房屋署亦要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。