Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東涌工人猝死｜房屋署：死者為分判商雜項工人 午飯休息後為樁帽進行工程

突發
更新時間：19:10 2026-07-13 HKT
發佈時間：19:10 2026-07-13 HKT

一名62歲姓李男工人今日（13日）於東涌一個地盤內暈倒，送院搶救後不治。房屋署表示事發地點位於東涌第133B區公營房屋發展地基地盤，當時工人正為樁帽進行工程，又指非常關注今次事故，對工友的離世深感難過，並向死者家屬致以深切慰問。

相關新聞 : 東涌公屋地盤男工人暈倒 送院搶救後不治

房屋署表示，工人為地盤分判商的雜項工人，事發前並無不適情況，當時工人在下午1時午飯休息完後再出外工作，並為樁帽進行工程，約在下午1時20分，突然不適暈倒，不省人事。當時現場的施工情況正常，並未有任何意外事故。事件發生後，地盤人員已即時召喚救護車，將工友送院，可惜工友其後到達醫院急救後，證實不治。

已要求承建商提交詳細調查報告

房委會一向不遺餘力保障工人在工作期間的職業安全與健康。在此工程項目中，已實施多項措施，以緩解工人在酷熱環境下工作，例如設置空調休息室、提供電風扇、瓶裝飲用水、遮陽傘及遮蔽設施等裝備。承建商在地盤亦設立關愛站，為工人提供簡單的身體檢查，從而提升他們對自身健康狀況的關注意識。

房屋署續指，雖然事件並無明顯的工傷意外跡象，已要求承建商提交詳細的調查報告，並加強安全與健康管理措施，以防類似事故再次發生。同時，房屋署亦要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。

最Hit
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
7小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
01:06
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
8小時前
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
10小時前
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋戶搬遷1物震驚街坊？被指「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢
公屋戶搬遷街坊見1物震驚：「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢
生活百科
5小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
8小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
10小時前
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
01:06
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
影視圈
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
3小時前